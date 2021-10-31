Девять россиян пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Девять туристов из России пострадали в ДТП с автобусом в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщили в генконсульстве РФ.

Известно, что автобус направлялся в аэропорт. Всего в его салоне было 12 россиян. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.