Эксперты выявили сальмонеллу у отравившихся сотрудников предприятия в Красногорске

Следственный комитет и прокуратура выясняют причины массового отравления людей в Красногорске. На данный момент специалисты отслеживают цепочки поставок продуктов и проводят обработку помещений.

Почти у 40 человек выявили острую кишечную инфекцию после приема пищи в столовой предприятия. Известно, что эксперты Роспотребнадзора нашли сальмонеллу в результате лабораторного исследования.

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