Движение на МКАД в районе развязки с Рублево-Успенским шоссе затруднено из-за аварии

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля случилось на 60-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) в районе развязки с Рублево-Успенским шоссе. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – отмечается в сообщении.

Согласно информации, из-за аварии движение осуществляется по двум полосам из пяти.

До этого ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 51-го километра МКАД. В районе аварии было затруднено движение. Дептранс Москвы опубликовал видео происшествия, на котором видно, как водитель легкового автомобиля остановился прямо посередине МКАД из-за поломки и вышел из машины. В это время в его машину врезалась сперва одна машина, а затем другая.

Ранее сообщалось о возгорании пассажирского автобуса на Пулковском шоссе Санкт-Петербурга. В результате происшествия никто не пострадал. К локализации возгорания в том числе привлекли сотрудников Росгвардии.

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