11 пострадавших после крушения поезда в Брянской области доставлены в московские больницы

Одиннадцать человек, пострадавших в результате крушения поезда в Брянской области, были госпитализированы в московские клиники. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

По словам очевидцев, в момент происшествия в поезде началась паника – людей трясло, многие упали с полок. Некоторые получили ушибы, но смогли выйти из вагонов самостоятельно. По последним данным, в результате ЧП погибли семь человек, десятки получили травмы.

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