Причиной происшествия с поездом в Брянской области стал подрыв моста

Причиной происшествия в Брянской области стал подрыв железнодорожного моста. Пролет конструкции обрушился на проходивший в это время поезд, следовавший по маршруту Климово – Москва. В поезде находились 388 пассажиров. По последним данным, погибли 7 человек, еще 66 пострадали. Среди пострадавших – трое детей, один из них, 8-месячный мальчик, находится в тяжелом состоянии и будет направлен в Москву.

На месте ЧП всю ночь продолжались поисково-спасательные работы. К ликвидации последствий привлекли тяжелую технику и дополнительный поезд. Движение на автодороге перекрыто, график поездов скорректирован. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.

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