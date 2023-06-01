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Происшествия

Новости регионов: врачи из Москвы прибыли в Ростов-на-Дону для помощи пострадавшим

Новости регионов: врачи из Москвы прибыли в Ростов-на-Дону для помощи пострадавшим

Два человека пострадали при обстреле города Шебекино в Белгородской области

Новости часа: ВСУ обстреляли Запорожскую область

Бригада врачей из Москвы прибыла в Ростов для помощи пострадавшим детям

"Московский патруль": подросток с ножом напал на пожилых родственников в Подмосковье

"Московский патруль": машина со спецсигналами столкнулась с такси в центре столицы

"Московский патруль": массовая авария произошла на Митинской улице в Москве

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Москвичам рассказали о главных новостях 31 мая

"Рейд 112": квартира загорелась ночью в жилом доме на Северном бульваре

В Ростов-на-Дону из Москвы прибыла бригада врачей для помощи детям, пострадавшим при обрушении трибуны. Специалисты Российской детской клинической больницы и Федерального центра медицины катастроф будут решать вопрос о транспортировке детей в столицу.

Начало лета на Камчатке выдалось снежным. На регион обрушился циклон.

В Дагестане ливни с градом спровоцировали мощные сели. В Лакском районе пришлось закрыть трассу республиканского значения, там зафиксировали больше 150 селевых выносов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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