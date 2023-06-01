Новости регионов: врачи из Москвы прибыли в Ростов-на-Дону для помощи пострадавшим

В Ростов-на-Дону из Москвы прибыла бригада врачей для помощи детям, пострадавшим при обрушении трибуны. Специалисты Российской детской клинической больницы и Федерального центра медицины катастроф будут решать вопрос о транспортировке детей в столицу.

Начало лета на Камчатке выдалось снежным. На регион обрушился циклон.

В Дагестане ливни с градом спровоцировали мощные сели. В Лакском районе пришлось закрыть трассу республиканского значения, там зафиксировали больше 150 селевых выносов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.