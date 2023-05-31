Новости часа: в США заявили, что Украина дала гарантии неприменения F-16 на территории РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Гарантии неприменения F-16 на территории России даны США военачальниками Украины, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

До конца года долю отечественных самолетов в авиапарке России планируют увеличить до 15%, указали в Минпромторге РФ.

Аптеки смогут менять дозировку готовых препаратов для детей, уточнили в Минздраве РФ.