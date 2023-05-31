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Новости

31 мая, 23:00

Политика

Новости часа: в США заявили, что Украина дала гарантии неприменения F-16 на территории РФ

Новости часа: в США заявили, что Украина дала гарантии неприменения F-16 на территории РФ

Новости часа: Киев заблокировал инициативы главы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС

Москвичам рассказали о главных новостях 31 мая

Западные СМИ не осудили атаки ВСУ на российской территории

ВКС РФ уничтожили в порту Одессы последний боевой корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко"

Россия будет принимать меры для укрепления безопасности ЗАЭС – МИД РФ

Киев попросил у Берлина крылатые ракеты Taurus – СМИ

Новости часа: в Кремле заявили об отсутствии на Западе осуждения атаки БПЛА на Москву

Новости часа: москвичей предупредили о сильном ветре 31 мая

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение военного положения в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Гарантии неприменения F-16 на территории России даны США военачальниками Украины, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

До конца года долю отечественных самолетов в авиапарке России планируют увеличить до 15%, указали в Минпромторге РФ.

Аптеки смогут менять дозировку готовых препаратов для детей, уточнили в Минздраве РФ.

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политикаэкономикаобществовидеоМаксим Селиков
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