Спасатели продолжают искать 9 человек, пропавших после пожара на заводе в Нижнекамске

Спасатели до сих пор ищут 9 человек, которые пропали после пожара на заводе "Нижнекамскнефтехим" в Нижнекамске. Открытое горение уже ликвидировано. Продолжается проливка и разбор конструкций. Рисков повторного распространения огня нет.

Ранее спецборт МЧС России доставил 10 пострадавших в результате пожара в Москву. 4 из них находятся в тяжелом состоянии.