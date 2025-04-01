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01 апреля, 22:30

Происшествия

Разбор завалов проходит в Мьянме после землетрясения

Разбор завалов проходит в Мьянме после землетрясения

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Разбор завалов проходит в Мьянме после землетрясения. Также сотрудники аэромобильного госпиталя МЧС России приступили к работе с пострадавшими от землетрясения в городе Мандалай. В районах катастрофы круглосуточно работают наши спасатели, врачи, психологи и кинологи.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, с 1990 года больше всего землетрясений произошло в двух других странах Азии: Китае (187) и Индонезии (173). Также от природных катаклизмов часто страдают Япония, Индия и Филиппины. Два наиболее уязвимых региона Европы – Греция и Италия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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