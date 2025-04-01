Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля, 16:30

Происшествия

Новости регионов: массовая гибель рыбы произошла в Нижегородской области

Новости регионов: массовая гибель рыбы произошла в Нижегородской области

Пожар произошел в деревянном доме на 1-й Лыковской улице в Москве

Госавтоинспекция сообщила о столкновении шести машин на МКАД у Каширского шоссе

На МКАД у Каширского шоссе столкнулись пять машин

Более 2,7 тыс человек погибли в результате землетрясения в Мьянме – СМИ

Мощный ураган обрушился на юг Бразилии

Град парализовал движение в итальянском городе

На автозаправке в Малайзии произошел взрыв

На юго-западе Турции произошла крупная авария

Мощный шторм на северо-востоке США унес жизни пяти человек

Сотни мертвых рыб обнаружили в Волге на территории Нижегородской области. ЧП зафиксировано в районе деревни Смирино в Балахнинском районе. Предположительно, рыба погибла из-за обмеления реки под влиянием теплой погоды.

В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводков. Глава региона Игорь Кобзев поручил всем службам быть готовыми максимально быстро приступить к работам и устранять возникающие подтопления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодарегионывидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика