Новости регионов: массовая гибель рыбы произошла в Нижегородской области

Сотни мертвых рыб обнаружили в Волге на территории Нижегородской области. ЧП зафиксировано в районе деревни Смирино в Балахнинском районе. Предположительно, рыба погибла из-за обмеления реки под влиянием теплой погоды.

В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводков. Глава региона Игорь Кобзев поручил всем службам быть готовыми максимально быстро приступить к работам и устранять возникающие подтопления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.