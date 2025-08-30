Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

30 августа, 09:15

В Госдуме предложили запретить альпинистам высотные восхождения без инструктора

В Госдуме предложили запретить альпинистам высотные восхождения без инструктора. Речь идет о высоте больше 4 тысяч метров. Такая практика есть во многих странах.

С похожей инициативой выступили в Минэкономразвития еще год назад. Ведомство начало гораздо внимательнее следить за альпинистскими турфирмами. Появились новые требования к организаторам, которые обслуживают потенциально опасные маршруты, а также к инструкторам-проводникам, которые сопровождают коммерческие группы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политика туризм

