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Политика

Россия передала зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" Белоруссии

Россия передала зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" Белоруссии

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Белоруссия получила российскую зенитную ракетную систему С-400 "Триумф". Скоро ЗРК заступит на боевое дежурство, сообщили в белорусском Минобороны.

В настоящее время проходит плановое переоснащение на новые образцы вооружения, военной и специальной техники ПВО. В ведомстве отметили, что ранее белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки к применению С-400.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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