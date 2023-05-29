07:45Политика
Россия передала зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" Белоруссии
Белоруссия получила российскую зенитную ракетную систему С-400 "Триумф". Скоро ЗРК заступит на боевое дежурство, сообщили в белорусском Минобороны.
В настоящее время проходит плановое переоснащение на новые образцы вооружения, военной и специальной техники ПВО. В ведомстве отметили, что ранее белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки к применению С-400.
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