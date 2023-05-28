Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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09:30

Политика

В США сообщили, что достигнутые с республиканцами соглашения предотвратили дефолт

В США сообщили, что достигнутые с республиканцами соглашения предотвратили дефолт

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Власти США смогут предотвратить дефолт. Президент Джо Байден и спикер палаты представителей США Кевин Маккарти рассказали о договоренностях, достигнутых Белым домом и парламентом страны.

По словам американского президента, еще два года США по-прежнему смогут брать деньги взаймы и платить по своим обязательствам. Экономисты называют решение о повышении потолка госдолга техническим и условным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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