В США сообщили, что достигнутые с республиканцами соглашения предотвратили дефолт

Власти США смогут предотвратить дефолт. Президент Джо Байден и спикер палаты представителей США Кевин Маккарти рассказали о договоренностях, достигнутых Белым домом и парламентом страны.

По словам американского президента, еще два года США по-прежнему смогут брать деньги взаймы и платить по своим обязательствам. Экономисты называют решение о повышении потолка госдолга техническим и условным.

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