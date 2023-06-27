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17:15

Политика

Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК "Вагнер" Пригожина в Белоруссию

Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК "Вагнер" Пригожина в Белоруссию

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Александр Лукашенко подтвердил, что руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 27 июня приехал в Белоруссию. Слова президента республики приводят СМИ. Лукашенко отметил, что Пригожину предоставили гарантии безопасности.

Тем временем стало известно, что компания "Конкорд", которая является собственником "Вагнера", за год получила от государства 80 миллиардов рублей. Об этом сообщил Владимир Путин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
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