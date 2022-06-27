С завода "Азот" не могут эвакуировать всех гражданских – СМИ

На северодонецком комбинате "Азот" остались убежища, откуда не могут эвакуировать гражданских. Об этом РИА Новости заявили в городской комендатуре. Сколько еще людей может находиться в подвалах предприятия – неизвестно.

Что там происходит в данный момент? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.