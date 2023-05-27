В МО РФ заявили, что ПВО российской армии сбили две ракеты Storm Shadow

Российские системы ПВО за сутки сбили две крылатые ракеты Storm Shadow, две противорадарные ракеты HARM, а также 12 беспилотников и 19 снарядов HIMARS, следует из новой сводки о ходе спецоперации на Украине от Минобороны.

В Донецкой народной республике были поражены пункты управления двух механизированных бригад ВСУ. Кроме того, ВСУ за сутки потеряли склад с боеприпасами и более десятка единиц техники.

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