В РФ из стран НАТО вернулись несколько сотен российских дипломатов – Захарова

В РФ из стран НАТО вернулись несколько сотен российских дипломатов. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Москва стала лидером среди российских регионов по оказанию госуслуг онлайн, заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Ставку по льготной ипотеке снизят до 9% в ближайшие дни, рассказал Минстрой РФ.

