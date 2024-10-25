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25 октября, 09:45

Происшествия

Новости мира: ЦАХАЛ снова обстреляла Ливан

Новости мира: ЦАХАЛ снова обстреляла Ливан

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Израиль снова обстреливает Ливан. Под удар попал юг страны. СМИ сообщают о гибели трех журналистов. Среди них – корреспондент ливанского телеканала. По данным международной телекомпании Al Jazeera, за последние сутки в результате атак Израиля по всему Ливану погибли не менее 19 человек.

Тем временем в Южной Корее загорелся склад американских войск. Более 160 сотрудников экстренных служб тушили пожар несколько часов. Центр Пусана окутал густой черный дым. Военные США сообщили, что помещение было пустым. О пострадавших не сообщается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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