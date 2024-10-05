Сотни мирных жителей пока невозможно эвакуировать из Угледара

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Сотни мирных жителей остаются в Угледаре, так как эвакуировать их пока нет возможности, российские бойцы привозят им продукты и воду. Об этом со ссылкой на сообщение Минобороны РФ пишет РИА Новости.

"Сейчас в Угледаре остаются больше сотни мирных жителей, эвакуировать которых пока нет возможности. Тем, кто прячется в подвалах, российские военные привозят продукты и воду", – указано в сообщении.

Минобороны РФ официально заявило об освобождении Угледара 3 октября. Населенный пункт отбили у ВСУ подразделения группировки войск "Восток".

По данным главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, на территории города находятся около 115 мирных жителей. В настоящее время им оказывают помощь российские военные. При этом планы по восстановлению освобожденного Угледара появятся только после разминирования города.