Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля, 07:45

Политика

Танк Т-90М "Прорыв" уничтожил пехоту ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

Танк Т-90М "Прорыв" уничтожил пехоту ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

Эквивалент вменяемой Тимуру Иванову взятки может составить более 1 млрд рублей

Новости мира: студенты Техасского университета провели акцию поддержки народа Палестины

Замглавы МО РФ Иванову может грозить до 15 лет лишения свободы

Адвокат замминистра обороны Иванова опроверг информацию об обвинении в госизмене

Суд отправил замминистра обороны Тимура Иванова в СИЗО на два месяца

Новости мира: в США назвали причины задержки помощи Украине

Замминистра обороны отправили в СИЗО по делу о взятке в особо крупном размере

Защита обжалует арест замминистра обороны Тимура Иванова

Песков призвал ориентироваться на официальные данные в деле Иванова

Танк Т-90М "Прорыв" ВС РФ уничтожил украинскую пехоту на правом берегу Днепра в Херсонской области. Экипаж точными выстрелами с расстояния в три километра накрыл позиции ВСУ в разрушенных зданиях.

Тем временем активные бои продолжаются у Часова Яра и окрестных населенных пунктов. Наступают подразделения ВС РФ и на авдеевском направлении, "тесня" бригады ВСУ в районах Семеновки, Бердычей и Новгородского.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоАнастасия БородинаМаксим СеликовИван Савинов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика