Танк Т-90М "Прорыв" ВС РФ уничтожил украинскую пехоту на правом берегу Днепра в Херсонской области. Экипаж точными выстрелами с расстояния в три километра накрыл позиции ВСУ в разрушенных зданиях.

Тем временем активные бои продолжаются у Часова Яра и окрестных населенных пунктов. Наступают подразделения ВС РФ и на авдеевском направлении, "тесня" бригады ВСУ в районах Семеновки, Бердычей и Новгородского.

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