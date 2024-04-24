Захваченный под Авдеевкой немецкий "Леопард" доставили на ремонтную базу

Немецкий танк "Леопард", который российские военные захватили под Авдеевкой, доставлен на ремонтную базу. В ближайшие дни специалисты будут детально изучать характеристики танка. Это поможет выявить его уязвимые места, а значит, эффективнее вести на передовой борьбу с техникой, которую Запад поставляет ВС Украины.

Тем временем за последние сутки, по данным Минобороны, российскими войсками были уничтожены семь танков, другие бронемашины противника, 10 гаубиц. Потери в рядах ВСУ оцениваются в тысячу военнослужащих.

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