Шойгу: потери ВСУ с начала спецоперации составили почти 500 тыс военных

Потери ВСУ с начала спецоперации составили около 500 тысяч военнослужащих. Такие цифры озвучил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Также он пообещал повысить интенсивность ударов по базам хранения западного оружия на Украине.

Тем временем российская армия продолжает продвигаться сразу на нескольких ключевых направлениях СВО. На самом высоком здании в освобожденной Новомихайловке морпехи установили российский триколор и флаг своего подразделения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.