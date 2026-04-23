23 апреля, 07:45Политика
В Госдуме предложили ввести соцпакет мобильной связи для пенсионеров
В Госдуме предложили ввести соцпакет мобильной связи для пенсионеров. Письмо с таким предложением депутаты направили министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву.
Право на федеральный социальный пакет услуг связи предлагают предоставлять гражданам России, достигшим пенсионного возраста, а их доход должен быть не выше двукратной величины прожиточного минимума пенсионера.
