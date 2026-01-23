Трехсторонние переговоры делегаций РФ, США и Украины начались в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры рабочих групп России, США и Украины начались в Абу-Даби. Об этом заявил глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян, который приветствовал участников и выразил надежду, что встреча приблизит мирное решение.

Российскую делегацию на переговорах по вопросам безопасности возглавит начальник ГРУ Игорь Костюков. Также состоится встреча двусторонней рабочей группы России и США по экономическим делам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.