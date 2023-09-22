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22 сентября, 19:30

Политика

В Карабахе начали сдавать вооружение под контролем российских миротворцев – МО РФ

В Карабахе начали сдавать вооружение под контролем российских миротворцев – МО РФ

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Минобороны России сообщило, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать вооружения под контролем российских миротворцев. Известно, что на 22 сентября сданы шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств и около 5 тысяч боеприпасов.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных "антитеррористических мероприятий" на территории Нагорного Карабаха.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. Алиев заявил, что за сутки военной операции в Карабахе азербайджанская сторона достигла всех поставленных целей.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. На встрече обсуждались вопросы, поставленные Баку, о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

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