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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о нарастании трений между Киевом и Варшавой. Об этом заявило издание RT.

"Прогнозируем, что эти трения между Варшавой и Киевом будут нарастать", – подчеркнул он, комментируя желание Польши уменьшить количество поставок оружия Украине.

Кроме того, Песков отметил, что и Польша, и Украина на данный момент стали "главным средоточием русофобии", поэтому Кремль будет за этим пристально наблюдать.

При этом он утверждает, что между Киевом и другими странами Европы тоже будут происходить трения и "это неизбежно". Однако пресс-секретарь президента РФ добавил, что Россия и дальше будет продолжать спецоперацию, чтобы достичь тех целей, которые были поставлены.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна в обмен на обязательство Киева в течение 30 дней ввести правовые меры, направленные на предотвращение скачков объемов поставок зерна в Евросоюз.

Власти Польши с 16 сентября ввели бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины. Кроме того, Польша может расширить список товаров, которые запрещены к ввозу с Украины.

Власти Украины после этого подали иск во Всемирную торговую организацию.

Министр по европейским делам Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявлял, что республика может перестать поддерживать Украину, если общественное мнение будет против на фоне аграрного скандала.

Он отметил, что действия украинской стороны не удивляют, но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение.

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