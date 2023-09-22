В Турции выразили надежду на мир в Карабахе после операции Азербайджана

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Турция надеется, что после операции Азербайджана сторонам удастся установить в Нагорном Карабахе долгосрочный мир. Об этом в интервью газете Milliyet заявил глава Минобороны страны Яшар Гюлер.

"Я надеюсь, что эти события станут шагом к долгосрочному миру", – сказал министр.

Тем не менее, по его словам, это будет зависеть от того, насколько добросовестно Армения будет выполнять свои обязательства и как быстро реализуются пункты мирного соглашения.

В контексте сказанного Гюлер отметил, что Россия якобы признала принадлежность спорного региона за Азербайджаном, а Армения отстранилась от населения Нагорного Карабаха.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

В результате боевых действий погибли по меньшей мере 32 человека, в том числе дети. Еще больше 200 человек получили ранения. Власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие.

21 сентября в городе Евлах в Азербайджане состоялись закрытые переговоры Баку и Еревана. На них обсуждались пути урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. На встрече также присутствовали представители российского миротворческого контингента.



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