ЕС пригрозил Баку последствиями из-за возможного перемещения армян Карабаха

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Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель пообещал, что примет меры, если Азербайджан начнет вынужденно перемещать армян Нагорного Карабаха. Его слова цитирует ТАСС.

"Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности карабахских армян, включая их право жить в своих домах без запугивания и дискриминации", – заявил он.

Также Боррель пригрозил ответными мерами в случае ухудшения ситуации в Карабахе. По его словам, ЕС осуждает проведение военной операции против армянского населения Нагорного Карабаха. Кроме того, он выразил сожаление семьям погибших в результате конфликта.

"Мы ожидаем немедленного и полного прекращения боевых действий и соблюдения режима прекращения огня", – добавил глава евродипломатии.

При этом Евросоюз требует от Азербайджана предоставить гуманитарный доступ к нуждающимся гражданам, включая полное открытие Лачинского коридора. Боррель заявил, что ЕС будет готов предоставить гумпомощь всем жителям Карабаха.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

Позже экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил о начале массированного арт-обстрела в регионе. В результате боевых действий в непризнанной республике погибли около 200 человек погибли, более 400 ранены. Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян уточнил, что число раненых среди мирного населения превышает 40 человек, в том числе 13 детей. Также подтверждено 10 погибших среди мирного населения, в числе которых пять детей.

Власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие. При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий. Российские миротворцы эвакуировали из трех районов в Нагорном Карабахе пять тысяч человек.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. На ней обсуждались вопросы, поставленные Баку, о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

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