Пресс-конференция Зеленского и Байдена в Вашингтоне завершилась скандалом

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Пресс-конференция президентов США и Украины в Вашингтоне закончилась скандалом: Джо Байден и Владимир Зеленский не стали отвечать на вопросы представителей СМИ, хотя для этого и была предназначена встреча. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Когда журналисты хотели получить ответы на свои вопросы, то просто пытались перекричать своих коллег. Однако лидеры двух стран никак не реагировали на это и просто молча сидели. Иногда Владимир Зеленский тревожно поглядывал на Джо Байдена, но тот не обращал на это внимания, отмечается в материале.

Ранее СМИ сообщили о том, что президент Украины Владимир Зеленский был крайне эмоционален в частных беседах на Генеральной ассамблее ООН. Авторы материала отметили, что украинский лидер, вероятно, начинает осознавать, что приверженность Соединенных Штатов и других государств поддерживать Украину постепенно теряет силу.

Уточняется, что во время разговора с одним из союзников Зеленский "яростно критиковал страны, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляют оружие".

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