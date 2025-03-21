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21 марта, 12:30

Политика

Новости мира: на массовые протесты в Турции вышли тысячи людей

Новости мира: на массовые протесты в Турции вышли тысячи людей

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На массовые акции протеста в Турции вышли тысячи людей. Начались столкновения с полицией. Против демонстрантов применяют слезоточивый газ и водометы. Протестующие строят баррикады. Сообщается о почти 20 пострадавших правоохранителей в Анкаре, где были задержаны больше 50 протестующих. Протесты вспыхнули после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о ликвидации министерства образования. Он заявил, что ведомство развело бюрократию и потратило огромные деньги за 45 лет существования, а уровень образования в стране все еще остается низким. По словам Трампа, функции будут перераспределены между другими ведомствами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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