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21 марта, 07:45

Политика

Дональд Трамп подписал указ о начале ликвидации министерства образования в США

Дональд Трамп подписал указ о начале ликвидации министерства образования в США

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Президент США Дональд Трамп продолжает свои реформы. Теперь он подписал указ о начале ликвидации министерства образования. Президент сделал это в Белом доме в присутствии школьников.

Американский лидер считает, что за 45 лет существования ведомство потратило огромные деньги, но ничего толком не добилось. Уровень образования в США, по мнению Трампа, остается низким.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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