21 марта, 07:45Политика
Дональд Трамп подписал указ о начале ликвидации министерства образования в США
Президент США Дональд Трамп продолжает свои реформы. Теперь он подписал указ о начале ликвидации министерства образования. Президент сделал это в Белом доме в присутствии школьников.
Американский лидер считает, что за 45 лет существования ведомство потратило огромные деньги, но ничего толком не добилось. Уровень образования в США, по мнению Трампа, остается низким.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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