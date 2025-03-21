Дональд Трамп подписал указ о начале ликвидации министерства образования в США

Президент США Дональд Трамп продолжает свои реформы. Теперь он подписал указ о начале ликвидации министерства образования. Президент сделал это в Белом доме в присутствии школьников.

Американский лидер считает, что за 45 лет существования ведомство потратило огромные деньги, но ничего толком не добилось. Уровень образования в США, по мнению Трампа, остается низким.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.