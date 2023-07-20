Новости часа: ВС РФ нанесли удары возмездия по районам хранения катеров-дронов ВСУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Нанесены новые удары возмездия по районам производства и хранения катеров-дронов в Одесской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Госдума РФ приняла закон о трудовом воспитании школьников. Информация об этом появилась на сайте законодательного органа.

Воздух в Москве в июне был чище, чем в 2022 году. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.