Россия передала Киеву новые предложения по урегулированию ситуации в Украине 15 апреля. Однако ответа пока нет. Об этом заявила Мария Захарова.

По словам официального представителя МИД, киевский режим отказывался от многого, что заявлялось за столом переговоров. Поэтому доверия к другой стороне нет никакого.

Захарова также рассказала, что ряд стран активно противодействуют вербовке наемников, однако некоторые страны не могут это сделать из-за давления Вашингтона.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.





