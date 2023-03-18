Перенос рейса с Мальдив и прибытие Владимира Путина в Севастополь

Рейс с Мальдивских островов, которого москвичи ждут с утра, переносят каждый час. На этот раз вылет назначен на 1:50. Такая информация появилась на сайте авиакомпании. По расписанию самолет должен был прилететь в Москву около девяти часов вечера, однако теперь туристы вернутся завтра утром.

США потребовали от Турции перестать обслуживать часть российских самолетов. Список опубликовали турецкие СМИ. Однако на туристах запрет не скажется. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии.

В день празднования годовщины воссоединения Крыма с Россией в Севастополь прибыл Владимир Путин. По словам губернатора Михаила Развожаева, планировалось, что президент примет участие в открытии детской школы искусств по видеосвязи. Однако глава государства решил лично поприсутствовать.

Отмена санкций и исков против России – это неотъемлемая часть урегулирования украинского конфликта. Об этом заявила сегодня Мария Захарова. По словам дипломата, для достижения мира необходимо добиваться прекращения поставок на Украину оружия и наемников, возвращения страны к нейтральному статусу.

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