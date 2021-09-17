Мишустин принял участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму в Москве

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проголосовал на выборах онлайн из своего рабочего кабинета в доме правительства. Он стал одним из многих сотрудников кабмина, которые решили сделать свой выбор дистанционно.

"В этом году принять участие в выборах депутата Государственной думы 8 созыва можно в электронном виде. Москва – один из 7 регионов, где это можно сделать. Я решил воспользоваться этим. Все просто, понятно, а главное удобно, спешить никуда не надо. Буквально делаешь выбор одним кликом", – отметил премьер-министр.

Михаил Мишустин также обратился ко всем гражданам России с просьбой принять участие в выборах.

"От вашего голоса многое зависит. Голосование на выборах депутатов Государственной думы очень важно для всех нас. Мы, граждане России, в эти дни определяем, какой будет наша жизнь, наша страна, наше будущее", – подчеркнул он.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.