Танк Т-34 из Нарвы перевезли в Эстонский военный музей под Таллином. Чтобы демонтировать памятник, организовали целую спецоперацию с оцеплением, блокированием дорог и даже закрытием российско-эстонской границы.

Всего же в стране несколько сотен памятников советских времен и для всех места в музее явно не хватит. Что будет с ними, как реагируют эстонцы на происходящее, какие еще страны ведут войну с русскими монументами? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.