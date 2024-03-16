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16 марта, 19:30

Политика

Явка на выборах президента России превысила 50%

Явка на выборах президента России превысила 50%

В Москве более 3 млн человек проголосовали онлайн на выборах президента

Новости часа: первые результаты выборов ожидаются после 21:00 17 марта

Около 4 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента – МГИК

Новости часа: общая явка на выборах президента РФ составила 51,77%

В Общественном штабе сообщили об успешном отражении всех DDoS-атак на систему ДЭГ

Почти 4 млн москвичей проголосовали на выборах президента РФ

Иностранные наблюдатели высоко оценили организацию выборов президента России

Общая явка на выборах президента России превысила 50%

Более 1,6 млн избирателей стали победителями первого розыгрыша "Миллион призов"

Центральная избирательная комиссия России заявила, что половина российских избирателей проголосовала на выборах президента РФ 16 марта к 16:19 по московскому времени.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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