Похожий на аэростат объект заметили в небе над Киевом и Днепропетровском

Объект, похожий на аэростат, заметили в небе над Киевом и Днепропетровском. Украинские эксперты уверены, что его якобы запустили из России, и построили теорию, зачем РФ нужно было запускать подобные летательные аппараты. В свою очередь российские военные эксперты объяснили, что на борту аэростатов ничего интересного для армии нет.

Для чего могут использовать такие шары? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.