Новости последнего часа: РФ ввела санкции в отношении почти 400 парламентариев Японии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия ввела санкции в отношении почти 400 парламентариев Японии. Об этом заявили в МИД РФ.

Проблем с удобрениями у российских аграриев не будет. Цены на них зафиксированы, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 57 рублей. Это следует из данных торгов.