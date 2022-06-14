Эксперт рассказал, какие крылатые ракеты используются в спецоперации на Украине

В спецоперации на Украине российская армия используют высокоточные крылатые ракеты "Калибр", "Оникс" и Х-35. Например, "Калибр" летает в диапазоне скоростей от дозвуковых до превышающих скорость звука в три раза. При этом точность попадания одинаковая.

Весит такая крылатая ракета 450 килограммов. А скорость развивает от 180 метров в секунду. Дальность полета – 300 километров. При подходе к цели она снижается до 20 метров и наносит удар, который невозможно предотвратить.

Подробности в эфире телеканала Москва 24.