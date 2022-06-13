ВСУ обстреляли Горловку и Енакиево – штаб ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку и Енакиево снарядами калибром 155 милиметров, сообщили в штабе ДНР.

Между тем США тайно побуждают компании нарастить закупку российских удобрений.

Более 800 тысяч человек посетили праздничные мероприятия ко Дню России в Москве.

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