Число погибших при обстрелах Донецка увеличилось до четырех – штаб ДНР

Число погибших при обстрелах Донецка увеличилось до четырех, сообщили в штабе ДНР.

США вместе с партнерами по G7 работают над ужесточением санкций против РФ.

Бесплатные пленэры, концерты и кинопоказы пройдут в столичных парках с 14 по 19 июня.

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