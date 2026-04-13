Новости мира: партия Орбана проиграла на выборах в Венгрии

Партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана проиграла на выборах. По их итогам большинство мест в парламенте страны получила оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром. Орбан уже признал поражение, назвав результаты голосования "понятными и болезненными". Теперь он должен уйти с должности.

Между тем США усиливают свой арсенал на Ближнем Востоке. В СМИ появилась информация о том, что в регион прибыло большое количество американских военных грузовых самолетов. Также на днях туда были отправлены истребители и штурмовики. Как сообщают анонимные источники, в ближайшее время на Ближний Восток готовятся отправить еще до 2 тысяч военнослужащих из элитной воздушно-десантной дивизии армии США.

В международном аэропорту Гонконга появилась масштабная инсталляция с котом. Животное даже может шевелить ушами и хвостом. Арт-объект установили в одном из терминалов, чтобы путешественники могли сделать фотографии и тут же распечатать их в качестве необычного сувенира на память.

