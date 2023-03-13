ВС РФ обезвредили 8 диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении

Российские подразделения нейтрализовали восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении и Запорожской области. В самом городе Запорожье уничтожен склад боеприпасов, размещенный на территории предприятия "Укрэнергочермет". Также поражены пункты управления двух бригад украинской армии – территориальной обороны и воздушно-десантной.

Общие потери в живой силе противника составили более 400 солдат и офицеров. Разбита бронетехника и артиллерийские системы, в том числе числе две самоходки "Гвоздика".

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