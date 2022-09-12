Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%. Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

Также отмечается, что выборы в столице прошли штатно, жалоб было немного. Однако за три дня голосования было почти 20 тысяч попыток хакерских атак, но они не повлияли на работу систем. Итоги единого дня голосования сейчас подводят в Центризбиркоме.

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