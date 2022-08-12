Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Владельцы недвижимости в Риге, Юрмале и на других курортах Прибалтики столкнулись с серьезными проблемами. Парламент Латвии признал Россию государством, поддерживающим терроризм. А Эстония ограничила въезд даже по действующим шенгенским визам. Теперь туда почти никак не добраться. Да и платить по счетам стало намного дороже и труднее.

Одна из похоронных компаний подала заявку в Роспатент на регистрацию названия "Грустно и точка". В соцсетях уже даже появилось фото с машиной, на которой новый логотип. Под этим товарным знаком должны производить и продавать гробы, а также фурнитуру, надгробные плиты и памятники. Под брендом "Грустно и точка" собираются предоставлять похоронные услуги, проводить бальзамирование, ухаживать за могилами и даже проводить свадебные церемонии, а также предоставлять услуги почетного караула.

Немецкая компания Tchibo покинула Россию. Активы компания продала руководству российского сегмента бизнеса. Теперь им владеет компания гендиректора "Чибо СНГ" Михаила Ковалевского. Предварительно, поставки под новым брендом начнутся до конца года.

Кофейни Starbucks в России могут называться Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee или Stars Coffee. Как сообщают СМИ, соответствующие заявки уже поданы в Росреестр. Между тем обновленная сеть кофеен планирует открыться 18 августа только для прессы.

Очень жаркие выходные ждут москвичей. До 32 градусов пообещали в Гидрометцентре. Дождей с ветром или градом в ближайшие дни не ожидается.

Женщина родила на склоне Эльбруса на высоте около четырех тысяч метров. У туристки начались роды на станции канатной дороги Гара-Баши. К моменту, когда до этого места смогли добраться спасатели, ребенок уже появился на свет. Новорожденного мальчика и его мать спустили вниз и доставили в ближайшую больницу. Оба чувствуют себя нормально.

Осенний этап продаж туров с кешбэком в 20% начнется в России 25 августа. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Скидка коснется поездок, забронированных в период с 1 октября по 25 декабря. В программе участвуют все российские регионы. Кешбэк будет действовать и при покупке круизов с 1 сентября до окончания сезона навигации.

В этом году акцией с возвратом средств воспользовались уже 600 тысяч человек. Детским кешбэком, по данным Ростуризма, – 845 тысяч. Кроме того, стало известно, что возврат средств за путевки на Дальний Восток увеличили до 20%. Теперь начислить могут максимум 40 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

