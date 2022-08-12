Шойгу выступил с докладом на совещании с членами Совбеза России

В пятницу, 12 августа, Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза России. С докладом выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Основные вопросы касались обеспечения военной безопасности. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.