Решения российских судов больше не будут пересматривать на основании постановлений Европейского суда по правам человека. Владимир Путин подписал законы о неисполнении в России решений ЕСПЧ.

В частности, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта. В этот день было подано заявление о выходе России из Совета Европы. А выплата компенсаций по ранее принятым решениям ЕСПЧ будет производиться только в рублях и только на счета в российских банках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.