ЮНЕСКО рекомендовал включить "Вулканы Камчатки" в список объектов, находящихся под угрозой

ЮНЕСКО хочет внести "Вулканы Камчатки" в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. В организации считают, что Россия якобы недостаточно хорошо охраняет этот природный объект.

В его состав входят Кроноцкий заповедник, Южно-Камчатский заказник, а также четыре природных парка. Как считают в ЮНЕСКО, вулканам грозит опасность, если рядом с ними, как планируется, построят курорты. Хотя эксперты уверены, что такие заявления в большей степени политические.

Окончательное решение должны принять в сентябре – на сессии Комитета всемирного наследия в Эр-Рияде. Экологи предупреждают, что попадание в черный список чревато для России имиджевыми потерями.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.