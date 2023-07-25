Соединенные Штаты официально вернулись в состав ЮНЕСКО

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США во вторник, 25 июля, официально вновь стали членом ЮНЕСКО. Об этом сообщает "Интерфакс".

Штаты покинули организацию еще в 2018 году в период президентства Дональда Трампа, мотивировав это решение тем, что ЮНЕСКО якобы нуждается в глубокой реорганизации.

Церемония повторного принятия США в состав организации состоялась в ее штаб-квартире в Париже. На мероприятии присутствовали гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле, первая леди Франции Брижит Макрон, а также первая леди США Джилл Байден, которая в ходе своей речи указала на важную роль Соединенных Штатов в сохранении культуры и развитии науки в мире.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова между тем ранее заявляла, что процедура восстановления членства США была проведена с нарушениями устава ЮНЕСКО и в обход действующих правил. В частности, она заметила, что Вашингтон не полностью погасил долг перед организацией, который оценивается в 612 миллионов долларов.

